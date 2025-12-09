◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）今年の阪神ＪＦも穴党の出番がある雰囲気だ。５番人気のアルマヴェローチェが勝った昨年は、３連単２２万７５００円という高配当。過去５年間でも、３連単で３度も１０万円超の決着になるなど、近年は波乱傾向となっている。そこに加えてアルテミスＳのフィロステファニ、ファンタジーＳのフェスティバルヒルと有力な重賞勝ち馬が故障に泣かされて、Ｊ