今が旬の「寒ブリ」。去年は各地で豊漁でしたが、今年は産地で明暗が分かれているといいます。富山県氷見市では、いまだ「寒ぶり宣言」が出せない事態になっています。その原因とは？◇口に入れた瞬間、上品な脂が広がる“冬の味覚”。冬の寒い日には、ブリしゃぶであたたまるのも…。都内の回転寿司店でも、今が旬の寒ブリを、9日のおすすめネタにしていました。金沢まいもん寿司首都圏エリア部長小池寿夫さん「石川から届