「海響王決定戦・Ｇ１」（９日、下関）安河内将（３６）＝佐賀・１１１期・Ａ１＝が抜群の動きを見せている。無傷の２連勝で迎えた３日目３Ｒではスタートこそやや遅れ気味ながらも、５コースからまくり差して無傷の３連勝。続く９Ｒは４着に終わり連勝は止まったが、勢いはキープできている。「いい調整ができている。出口の足がいい。着が取れているし、足は上位級だと思う」と手応えも申し分ない。３日目終了時で得点