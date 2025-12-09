◇AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）神戸2−2成都蓉城（2025年12月9日神戸市御崎公園球技場）神戸が9日、今季公式戦最終戦となるAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）成都蓉城戦（中国）に臨み、2−2で引き分けに終わった。今季限りで退任し、来季から清水の新監督就任が決定した吉田孝行監督（48）にとってはラストタクトだった。神戸は前半18分に、武藤が右足で大会初得点となる先制ゴール。幸先の良いスタ