「海響王決定戦・Ｇ１」（９日、下関）２日目から着実にポイントを稼いでいる畑田汰一（２７）＝埼玉・１２２期・Ａ１＝に注目だ。３日目５Ｒでは２コースでしっかりと２着をキープして得点率は１４位タイに浮上した。「悪くない。レース足がいい。直線は普通だけど、大きくやられることもない」と手応えもいい。Ｇ１での実績は優勝戦進出が２回あるのみ。それ以上の結果を残すためにも予選突破するだけではなく、準優好枠