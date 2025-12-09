プレミアリーグ第15節ウルブズ対マンチェスター・ユナイテッドの一戦が行われ、1-4でアウェイチームが勝利を手にした。ゴールラッシュとなったユナイテッドはエースであるブルーノ・フェルナンデスが2ゴール1アシストの大活躍。25分、82分にそれぞれゴールネットを揺らし、チーム3点目となったメイソン・マウントの得点をアシストしている。チームが不調の中でもブルーノは数字を残しており、今季はリーグ戦15試合を終えて4ゴール6