長くドイツのバイエルンで活躍し、2022年に新天地としてスペインのバルセロナを選んだロベルト・レヴァンドフスキ。ラ・リーガの強豪ではここまで163試合に出場して109ゴール22アシストと素晴らしいパフォーマンスを披露している。しかし、クラブとの契約は今季限り。1年間の延長オプションが契約に付随しているが、これが行使される可能性は低く、今季限りでの退団が濃厚といわれている。『Calciomercato.com』によると、フリーで