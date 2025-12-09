モーニング娘。’25の最新シングルが、9日発表の最新『オリコン週間シングルランキング』で1位を獲得しました。最新シングル『てか HAPPYのHAPPY！/私のラミンタッチオーネ（Lamentazione）』は初週売り上げ7.6万枚を記録、1位に初登場しました。今回で『なんだかセンチメンタルな時の歌/最KIYOU』（2024/8/26付）以来、1年4か月ぶり、通算22作目となるシングル1位に。これにより、モーニング娘。が歴代1位の記録をもつ『シングル