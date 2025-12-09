歌舞伎俳優の中村橋之助と婚約した元乃木坂４６の女優・能條愛未が９日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）で婚約発表後初のテレビ出演を果たした。今回は「歌舞伎！大相撲！日本の伝統文化ＳＰ」。清楚な着物姿で出演の能條はＭＣの明石家さんまに「嫁がれて梨園になられるんでしょ。大変っていうのはうわさでは聞いているけれども」と言われると「今、絶賛そういう勉強中と言いますか、お母様か