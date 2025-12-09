女性アイドルグループ「＃ババババンビ」の宇咲（22）が、9日までにインスタグラムを更新。グラビアオフショットを公開した。発売中の「週刊プレイボーイ」のグラビアにグループで登場しており「『週刊プレイボーイ』掲載していただいてます！#ババババンビ集合ですデジタル写真集は109p！週プレ見つけてくれた〜？」と、黒のバンドゥ水着姿でコーラを持つオフショットや、グループのグラビアショットを添えた。ファンからは