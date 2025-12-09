次々とヒット作を世に送り、高い評価を得ている湊かなえさん。この5年の間に記憶に深く刻まれた出来事を振り返ってもらった。5年前といえば、日本もコロナ禍に見舞われ、外出自粛や非接触など規制が厳しかったころ。そんなタイミングで2020年から約2年間、FM大阪のラジオ番組でパーソナリティを務めたのは忘れがたい出来事だという。── そのラジオ番組で名物企画となったのは、湊さんとリスナーの方々とで短編小説を作るコーナー