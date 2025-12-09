インドネシアの首都ジャカルタ中心部にある日系企業の海外拠点が入るオフィスビルで9日、火事があり、これまでに21人が死亡したということです。地元メディアによりますとインドネシアの首都ジャカルタの中心部にある日系企業の拠点が入る7階建てのオフィスビルで9日午後、火事がありました。火はおよそ1時間ほどでほぼ消し止められましたが、これまでに21人が死亡したということです。火事があった建物はドローンを使った事業を行