９日午後８時３０分頃、京都市中京区扇屋町のホテルの火災報知機が作動し、消防に通報があった。市消防局によると、４階の客室にあったモバイルバッテリーが燃え、従業員が消火器で消し止めた。現場は市営地下鉄烏丸御池駅から北東約３００メートルの市中心部の一角。読売新聞の記者が確認したところ、宿泊客の多くは外国籍の観光客とみられ、現場は一時騒然となった。