8日夜、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県では八戸市で震度6強を観測しました。【写真で見る】店内に酒瓶が散乱…震度6強の地震による被害地震のメカニズムや、今後のさらなる地震の発生の可能性についてみていきます。跳ね上がりによる「プレート境界型地震」吉村恵理子キャスター：8日午後11時15分ごろに発生した地震は、青森県八戸市で最大震度6強を観測しました。今回の地震は“プレート境界型地震”だと見られてい