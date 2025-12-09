福士蒼汰（32）が9日、東京・秋葉原UDXシアターで行われた、福原遥（27）とのダブル主演映画「楓」（19日公開）公開直前イベントに登壇。行定勲監督（57）と“妄想トーク”を展開し、壇上で1本、クリスマスの恋愛物語を“創作”した。この日のトークの中で、司会の伊藤さとりから理想のクリスマスは？と質問が出た。まず、福原が「私は、食べるのが好き。クリスマスマーケットに行き、パイシチューとか食べたい」と目を輝かせる