老後貧乏とは、高齢になってから、まとまった老後資金がない、年金が少ないなどで生活費がまかなえない状態をいいます。そうならないための方法の1つに「現役時代の金銭感覚を老後に持ち込まない」ことが挙げられます。というのも、いったん上がってしまった生活水準を下げるのは至難の業だからです。ある日を境に急激な節約生活を始めるよりも、50代のうちから、老後をイメージして徐々に生活費を減らすことに意識を向けましょう