来シーズンからのJ2降格が決まっているサッカー、アルビレックス新潟は12月9日、新たにトップチームの監督を務める船越優蔵さんの就任会見を開きました。船越新監督は「選手と本気でぶつかり合いたい」と力強く意気込みを語りました。 9日、新潟市中央区のデンカビッグスワンスタジアムに姿を現したのが…【船越優蔵 新監督】「来シーズンから監督を務めさせていただくことになりました。船越優蔵です」