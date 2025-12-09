８日深夜に青森県東方沖で発生した最大震度６強の地震で、被災地では送電網などのインフラに一部影響が出た。物流の遅れや、コンビニなどの複数の小売店の一時休業などの影響も広がった。９日早朝には、北海道と本州を結び、電力を融通し合う送電網の青森県側に設置している変圧器から出火した。運営会社の電源開発が送電を止めて原因を調査している。同区間を結ぶ別の系統があるため、赤沢経済産業相は「電力供給に問題はない