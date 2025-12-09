高市早苗首相は９日の衆院予算委員会で、臨時国会の焦点となった企業・団体献金規制強化法案、衆議院議員の定数削減に関する法案審議の順番について追及された。立憲民主党の後藤祐一衆院議員は審議法案について「国会のルールっていうのは先入れ先出し、つまり先に審議にかかったものを先に処理して、それが終わったら次の法案と、これが大原則ですよ」と切り出した。その上で「企業・団体献金の法案を処理して、それが終わ