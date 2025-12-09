本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 12/9 EUR/USD 1.1500（12.1億ユーロ） 1.1600（12.0億ユーロ） 1.1760（16.2億ユーロ） USD/JPY 155.50 (3.20億ドル) 157.00（3.25億ドル） GBP/USD 1.3250 (2.1億ポンド) 1.3400 (2.92億ポンド) ユーロドルは1.1600が近い水準の設定、ドル円は155.50と157.00に分散、ポンドドルは1.3250と1.3400に分散