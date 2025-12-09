阪神、ＤｅＮＡでプレーした大和氏が９日、インスタグラムを更新。来日中のマット・マートン氏や能見篤史氏ら、阪神ＯＢで再会した写真を投稿した。大和氏は焼肉店の前で撮影した一枚の写真を添え、「マートン素敵な会をありがとう！」と感謝。マートン氏は中央で能見氏、大和氏の体に手を回して笑み。今成亮太氏、狩野恵輔氏らの姿もあった。ＳＮＳでは１２年、マートン氏が守備でミスを犯した際に「能見さんが嫌いだから」