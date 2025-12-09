「アジア・チャンピオンズリーグ・エリート、神戸２−２成都」（９日、ノエビアスタジアム神戸）退任が決まっている吉田監督の最終戦は引き分けに終わった。勝てば１次リーグ突破がかかる試合だったが、勝利で飾ることはできなかった。しかし試合後、チーム全員で同監督を胴上げ。「孝行」コールの中、監督もゴール裏サポーターの前に立ち、別れを告げた。先発メンバーには、これまで３年半を支えた主力が名を連ねた。主将の