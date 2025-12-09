ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は７日に第４７回「饅頭こわい」が放送された。次回が最終回。暗躍する将軍実父、一橋治済（生田斗真）への仇討ち作戦は、先に治済に察知され、松平定信（井上祐貴）側は毒まんじゅうの被害に。作戦は失敗に終わるかと思われたが…治済に内通がバレて粛清された一橋家の刺客で将軍家斉（城桧吏）の乳母・大崎（映美くらら）が、直前に蔦屋重三郎（横浜流星）に渡していた紙には