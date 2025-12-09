来年9月末で休館する方針が示された、岐阜県高山市の「飛騨・世界生活文化センター」について、利用者らが県に方針の撤回などを求めました。高山市の飛騨・世界生活文化センターは、多目的ホールや会議室などを備えた複合施設で、文化振興などを目的に2001年に開館しました。しかし先月、昨年度の利用者数がピーク時の半分程度に落ち込んだことなどを理由に、所有する岐阜県が来年9月末で休館する