右の棚ね！▶▶この作品を最初から読む夫の仕事の都合で田舎に引っ越してきた香織と、高校の同級生と結婚し農家に嫁いだなな子。香織の夫の忍は愛妻家と評判で、子どもの送り迎えを一緒にする姿をみかけることも。一方、なな子は嫌味ばかりの義両親に責められ、夫にも助けてもらえず、家で寛ぐこともままなりません。そんななか、忍が店長を務めるスーパーになな子がパートとして働くことになり…。まるで接点のなかった