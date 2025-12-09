12月9日の「踊る！さんま御殿!!」にて「日本の伝統を受け継ぐ有名人」を放送。乃木坂46・1期生でともに新婚の能條愛未と松村沙友理が顔をそろえた。能條は11月に歌舞伎俳優の中村橋之助と婚約会見を開き、来年初夏に挙式披露宴を行う予定であることを発表。今回の番組出演は、その会見以来初の着物の仕事ということで、「お着物に慣れてなくて、ソワソワしてるんです」と落ち着かない様子。隣に座る松村にさんまが「友だちが梨園に