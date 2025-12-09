18歳未満の子どもにも拡大する方針の優遇税制「NISA」について、政府・与党は「つみたて投資枠」のみ年齢制限を撤廃し、投資額の上限を600万円とする方向で最終調整に入りました。来年度の税制改正に向けて、NISAの「つみたて投資枠」は対象を子どもにも拡大する方向で検討されています。これについて政府・与党は、0歳から利用可能とし、非課税となる投資上限額は年間60万円、総額600万円とする方向で最終調整に入ったことが分か