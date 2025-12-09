【ブリュッセル共同】米ニュースサイト、ポリティコは8日、日本政府が同日の先進7カ国（G7）財務相会合で、ロシアの凍結資産を活用してウクライナに融資することを拒否したと報じた。欧州連合（EU）が計画への参加を求めたが、法的な問題が生じることを懸念したという。日本の財務省は報道を全面的に否定している。三村淳財務官は9日夜、記者団に対し「（片山さつき財務相は）このような発言を一切していない」と述べ、ポリテ