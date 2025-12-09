秋篠宮ご一家は9日、聴覚障害のあるアスリートのための国際スポーツ大会「デフリンピック」に出場した日本代表選手らと懇談されました。秋篠宮さまと紀子さま、二女の佳子さまと長男の悠仁さまは、9日午後5時ごろ、デフリンピック日本選手団の代表12人や全日本ろうあ連盟理事長らをお住まいの秋篠宮邸に招かれました。紀子さまや佳子さまが観戦したバドミントン、空手、テニス、水泳などに出場した選手のほか、ご一家が過去に会わ