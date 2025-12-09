元ＡＫＢ４８でタレント・板野友美がＡＫＢ２０周年コンサートのライブショットを公開して話題になっている。自身のインスタグラムにＡＫＢ２０周年コンサートでのオフショットを公開した。ピンクのキュートな衣装から黒のクールな衣装まで様々なテイストのライブ衣装を披露した。板野は「ＡＫＢ４８２０周年アイドルに戻った日どの〓ともちん〓がすき？」とつづり、「デビュー２０周年。ともちんを好きになってくれたみ