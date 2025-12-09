◆アジア・チャンピオンズリーグエリートＡＣＬＥ▽第６節神戸２―２成都蓉城（９日・御崎公園）Ｊ１の神戸が、今季最後の公式戦を引き分けで終えた。試合は１―２の後半４０分、ＭＦ佐々木大樹がエリア内で倒されてＰＫを獲得した。自らキッカーを務め、同４５分に決めきり同点。東組の首位を固めるべく、勝ち点１を積んだ。今季限りでの退任が発表されている吉田孝行監督は、神戸を指揮するラストマッチとなった。クラ