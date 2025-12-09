秋篠宮ご一家が、聴覚障害がある人たちの国際競技大会「デフリンピック」の金メダリストらを招かれました。きょう（9日）午後5時ごろ、秋篠宮ご夫妻、次女の佳子さまと長男の悠仁さまは、赤坂御用地の宮邸でデフリンピックの金メダリスト12人や全日本ろうあ連盟の理事長らと交流されました。ご一家は、日本選手団の団長から今回の大会の結果報告を受けた後、選手一人ひとりと感想や今後の抱負などについて、和やかに懇談されました