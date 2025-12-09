冬の在宅ワークは、暖房をつけていても手先や腰まわりがじわじわ冷えてきます。ブランケットを巻けばひとまず温まりますが、立ち上がるたびに外れてしまい、また座って掛け直すことに。飲み物を用意したり洗濯物を取り込んだりするのが余計におっくうになってきます。いっそのこと着たまま動ける暖かいブランケットがあればいいのに。こうした「動けるまま暖を取りたい」というニーズに向けて、ミズノが独自素材「ブレスサーモ」を