FC町田ゼルビアは12月９日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第６節で、蔚山HD（韓国）とホームで対戦した。町田のスタメンは以下のとおり。GKは谷晃生、３バックは右から望月ヘンリー海輝、昌子源、ドレシェヴィッチ。ダブルボランチは中山雄太と下田北斗、ウイングバックは右に増山朝陽、左に林幸多郎。２シャドーは仙頭啓矢と西村拓真、１トップにオ・セフンといったラインナップだ。ホームチームは