9日午後、広島市のJR芸備線で列車と人が接触する事故がありました。事故があったのは広島市東区のJR芸備線、中山踏切の近くです。JR西日本などによると午後5時50分過ぎ、上り普通列車が人と接触したということです。高齢女性が病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。この事故でJR芸備線は三次駅と広島駅の間で順次運転を見合わせています。運転再開は午後7時20分以降の見込みです。《2025年12月9日放送（午後6時40分時点）