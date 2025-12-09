「ラクしてやせる新習慣 高カカオチョコダイエット 食前チョコでやせる！太らない！」主婦の友社は、栗原クリニック東京・日本橋院長の栗原毅氏が監修を務めた書籍「ラクしてやせる新習慣 高カカオチョコダイエット 食前チョコでやせる！太らない！」を11月29日に発売した。近年、チョコレートは、従来のイメージを覆すように、健康志向の人々の間で“日常的に取り入れたい食品”として話題になっている。中でも注目されているのが