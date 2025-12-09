「YOIYO酒ガナッシュ＜厚岸蒸溜所＞ウイスキー立秋」ロッテは、“日本に酔うチョコレート”をコンセプトとする「YOIYO」シリーズから、堅展実業が運営する北海道・厚岸蒸溜所との継続的なコラボレーションから生まれた新機軸の製品「YOIYO酒ガナッシュ＜厚岸蒸溜所＞ウイスキー立秋」を、12月9日10時から、ロッテグループ公式オンラインモール等で販売を開始する。これまでも、様々なクラフト酒とチョコレートの奥深いマリアージュ