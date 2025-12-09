「ViViウォッシャブル ショールカラーアンサンブル」ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、12月11日から、全国のはるやま店舗において、家庭で洗濯可能な高機能フォーマルウェア「ViViウォッシャブル ショールカラーアンサンブル」の販売を開始する。「ViViウォッシャブル ショールカラーアンサンブル」は、冠婚葬祭をはじめとする様々なフォーマルシーンに対応する、上品さと着心地を両立したオールマイ