「ゼロ＜くちどけショコラ＞」ロッテは、12月16日に、砂糖・糖類ゼロ（食品表示基準に基づき、糖類0.5g未満（100g当り）を糖類0（ゼロ）としている）なのに王道のおいしさが楽しめる「ZERO」シリーズから、くちどけにこだわったゼロ＜くちどけショコラ＞を冬季限定で発売する。同製品は、ゼロのコク深い味わいはそのままに、なめらかにとろけるおいしさを実現した。イベントが盛りだくさんの年末年始は外食の機会が増え、食べすぎ