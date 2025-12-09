最大震度6強を観測した地震。北海道や東北で多くのけが人が出ています。今回初めて発表されたのが「後発地震注意情報」。対象地域の駅では、警戒が呼びかけられていました。■撤去作業で…忘年会の時期に店営業できず青森県八戸市では至る所に規制線が張られています。見上げると、建物の外壁が大きくはがれ、倒れているアンテナにも、一部外壁がぶらさがっているという状況です。崩れた外壁。割れた窓ガラス。震度6強の爪痕です。