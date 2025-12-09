千葉県競馬組合は、船橋・玉井昇厩舎所属のカジノフォンテン（牡9）が、12月10日に船橋競馬場で行われる船橋記念（S3）の出走をもって引退すると発表した。なお、引退式は12月12日の第6R確定後にウィナーズサークルにて行われる。カジノフォンテンは2016年3月29日生まれ。父カジノドライヴ、母ジーナフォンテンという血統で、馬主は吉橋興生氏、生産は北海道・登別上水牧場。通算成績は44戦13勝、収得賞金は2億9360万円（12月7