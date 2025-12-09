新世代J-POPボーイズグループ・aoenが、12月7日（日）にDigital Single『青春インクレディブル』発売記念Mini Live＜放課後インクレディブル＞を豊洲PITにて開催！架空の“aoen高校”をコンセプトに、制服衣装や学校ならではの企画で青春を呼び起こしましよ。今回は、そんなaoring（aoenのファンダム名）との絆がさらに深まった特別な1日をお届けします♡Digital Single「青春インクレディブル」の発売記念Mini Liveを開催！H