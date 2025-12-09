E-girls・二代目リーダーの佐藤晴美さんがプロデューサーを務めたオーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』（日本テレビ）のデビューメンバーが決定！今回は、最終審査の様子とデビューメンバーが語る今の心境をお届けします。「ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-」デビューメンバーが決定！E-girls・二代目リーダーの佐藤晴美さんがプロデューサーを務め、才能豊かな候補生たちのハイレベルな戦いが話題となったオ