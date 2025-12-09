ビューティーブランド「illuN」から、1年を締めくくる数量限定「illuN 2025 HOLIDAY SET」が12月11日(木)に登場します。ブランド初のボディクリームをはじめ、人気スキンケアや受賞アイテム、話題の新作をたっぷり詰め込んだ特別なセット。冬の乾燥ケアを助けるラインナップは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりです♡今回は、豪華すぎるセット内容を女性目線で詳しくご紹介します。