防災グッズは分散を 寒さが厳しさを増す12月8日の夜に起きた震度6強の地震。用意しておくと役に立つものと大切な意識について防災士に聞きました。 【写真を見る】用意しておくと役に立つ防災グッズ 静岡県藤枝市に住む防災士の吉田令子さんです。吉田さんは、災害への備えとしてまず「防寒対策」を挙げます。 ＜防災士 吉田令子さん＞ 「膝掛け、厚手のズボン、マフラーや帽子もかぶっているととても暖かいなと思う。