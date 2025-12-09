12月9日、新潟県弥彦村で児童が考案したスイーツのPR試食会が開かれました。児童たちは、地域の特産物について理解を深めたほか、自分たちで何かを作り出す喜びを感じていました。 9日、弥彦小学校の児童が開いたのはスイーツのPR試食会です。【藤森麻友アナウンサー】「エクレアやパイ・みたらし団子、スイーツがズラリと並んでいます。実はこちらのスイーツ、全て児童が考案したんです。おいしそ