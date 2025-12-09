新潟県長岡市の小学校で地域が誇る伝統の一つ、“大凧”の絵付け体験が行われました。児童たちは思い思いの色を使って、世界に一つだけの凧を完成させました。 長岡市の上通小学校で12月9日、地域の伝統について学ぶ授業が行われました。【氏田陽菜アナウンサー】「体育館いっぱいに広がっているのは4mを超える大きな凧。これから児童たちが絵付けに挑戦します」地域の宝である大凧に触れ伝統をつなごうと、今年で10回目の