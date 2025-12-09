お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」内村光良（61）が9日、ニッポン放送「内村光良のオールナイトニッポンPremium」（後8・00）に生出演し、病院で起きた偶然について明かした。番組には、NHKコント番組「LIFE！〜人生に捧げるコント〜」で長年、共演するお笑いコンビ「ココリコ」田中直樹（54）、「ドランクドラゴン」塚地武雅（54）がゲスト出演。番組での体を張ったコントについて話す中、塚地が「この間、内村さんと病院