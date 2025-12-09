喜多見駅を通過して大野総合車両所へ向かうＶＳＥ＝６日午前２時５分ごろ、東京都世田谷区「白いロマンスカー」として親しまれた小田急電鉄のロマンスカー「ＶＳＥ」１編成が６日未明、保管されていた喜多見電車基地（東京都世田谷区）から小田急線相模大野駅近くの大野総合車両所（相模原市南区）へ約２年ぶりに長距離を走った。ＶＳＥは来年３月下旬から海老名駅隣接のロマンスカーミュージアム（海老名市めぐみ町）で展示予定