■これまでのあらすじ夫の希望で退職した妻は、家事と育児をひとりで担う生活を続けていた。1歳の子どもが発熱し、病院にかかると入院することになってしまう。夫に電話でそのことを伝えると、夫は「俺に電話してきても病院にはいけない」と突き放す。自分最優先の夫あんな言い方ある？お見舞いにきたおじいちゃんたちは…子どもが入院し、和葉が付き添うことになりましたが、夫は仕事を優先し面会にすら来てくれません。夫がそう